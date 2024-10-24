شكرا لقرائتكم خبر عن دكة الأهلى أمام الزمالك فى نهائى السوبر المصري ..شوبير وعمر كمال وبيرسي تاو والان مع تفاصيل الخبر

يجلس على "دكة" الأهلي في مباراة الزمالك الليلة في السوبر المصري ، كلاً من : مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، أكرم توفيق ، يحيى عطية الله ، مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا ، امام عاشور ، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ووسام ابو علي.

يذكر أن فريق الأهلي وصل للمباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا بنتيجة هدفين لهدف واحد، أحرز هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر.

لعب الأهلي مع الزمالك 8 مباريات في بطولة كأس السوبر المصري عبر تاريخها، فاز الأهلي في 4 مباريات، وتعادل في 4 مباريات تم حسم نتيجتها بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، تفوق الأهلي في مباراتين منها وتفوق الزمالك في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 10 أهداف وسكنت شباكه 4 أهداف.

جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك التقيا في 238 مباراة في مختلف البطولات، فاز الأهلي في 105 مباريات وفاز الزمالك في 55 مباراة وتعادل الفريقان في 78 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 361 هدفاً وسكنت شباكه 249 هدفاً.

لعب الأهلي 10 مباراة في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، فاز في 13 مباراة، وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراة واحدة، أحرز لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدف، وحسمت ضربات الترجيح من نقطة الجزاء المباريات الستة التي انتهت بالتعادل، فاز الأهلي في ثلاثة منها وخسر ثلاثة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، فاز بكأس البطولة 14 مرة، وفاز الزمالك بكأسها 4 مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.