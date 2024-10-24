شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر فندق الإقامة بالإمارات لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

تحركت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل من مقر إقامتها بأبوظبي في طريقها إلى ملعب محمد بن زايد لخوض مباراة الزمالك المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ، الخميس، بتوقيت القاهرة في نهائي السوبر المصري.

وتضمّ بعثة الأهلي في الإمارات 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا، وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد مصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.