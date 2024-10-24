شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي في نهائي السوبر.. وسام يقود الهجوم وأكرم ظهير أيمن وعودة الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة الزمالك المقرر إقامتها بملعب محمد بن زايد في الثامنة من مساء اليوم ، الخميس، بتوقيت القاهرة في نهائي السوبر المصري.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، أكرم توفيق ، يحيى عطية الله ، مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا ، امام عاشور ، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ووسام ابو علي.

وتأهل الأهلي لنهائي السوبر المصري بالفوز على سيراميكا بهدفين لهدف فيما فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الجزاء في نصف نهائي البطولة مساء الأحد الماضي.

ويتواجد أكثر من معلق يتولى عملية التعليق على مباراة الأهلي والزمالك ، وهم :

قناة أون تايم سبورتس 1، بلال علام القناة الصوتية الأولى، محمود أبو الركب القناة الصوتية الثانية.

قناة أون تايم سبورتس 2، أيمن الكاشف القناة الصوتية الأولى، عامر عبد الله القناة الصوتية الثانية.

معلق قناة أبوظبى الرياضية ، القناة الصوتية الأولى عامر عبدالله، وعلى القناة الصوتية الثانية عصام عبده.

وتضمّ بعثة الأهلي في الإمارات 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا، وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد مصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.