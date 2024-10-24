شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وناصر ماهر والجزيري في هجوم الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر المحلي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بـ نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني التشكيل الذي سيخوض به مباراة الفريق أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المحلي التي ستقام بعد قليل علي ملعب محمد بن زايد.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة.

خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء فور الوصول إلى ستاد محمد بن زايد.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة، منحهم خلالها التعليمات الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة في نهائي السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في الثامنة مساء اليوم بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت الإمارات، على ملعب محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.