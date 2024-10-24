شكرا لقرائتكم خبر عن الفائزون بالسوبر المصري في التاريخ قبل نهائي الاهلى والزمالك.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بطولة كأس السوبر المحلى إلى الفصل الأخير بمواجهة نارية بين الأهلى والزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد في الإمارات، بعد تأهلهما للمباراة النهائية.

وتأهل الأهلى للمباراة النهائى بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، فيما صعد الزمالك للمباراة النهائى بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5 /4 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1 / 1.



الفائزون بالسوبر المحلى قبل هذه النسخة

وقبل النهائي المقرر له اليوم، نستعرض المتوجين بلقب السوبر المحلى..

أقيمت بطولة السوبر 21 مرة

ألغيت مرتين موسمي 2011 / 2010 و2013 / 2012

الأهلى 14 لقبا

الزمالك 4 ألقاب

المقاولون العرب لقب

حرس الحدود لقب

طلائع الجيش لقب

انطلقت بطولة كأس السوبر المصري في عام 2001 ولعبت منها حتى الآن 21 نسخة حصل الأهلي على ثلثيها برصيد 14 لقبا فيما حصد الزمالك 4 ألقاب.

الأهلي في النسخة الحالية يشارك للمرة الـ19 في السوبر المصري، حقق اللقب 14 مرة ( 7 في الوقت الأصلي - 4 في الوقت الإضافي - 3 عن طريق ركلات الترجيح )، وخسر اللقب 4 مرات أمام الزمالك مرتين – طلائع الجيش – حرس الحدود.

الزمالك في النسخة الحالية يشارك للمرة الـ12 في السوبر المصري، بعدما حقق اللقب 4 مرات (2 في الوقت الإضافي - 2 عن طريق ركلات الترجيح)، وخسر اللقب 7 مرات من المقاولون العرب "مرة" – من الأهلي "6 مرات".