شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة سيدات سلة الأهلي في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية، والتي تستضيفها مدينة العيون بالمغرب خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل.

وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: دينا عمر- نادين السلعاوي- رنيم محمد- ريم موسى رضوى محمد- فريدة وائل- ميرال أشرف- يارا أسامة- جايدة خالد- تمارا نادر- نديوما كان- باولينا هيرسلير.

وأنهى الجهاز الإداري كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بالسفر وأماكن الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب.