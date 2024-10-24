شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك يتصدران المرشحين لجائزة أفضل نادٍ فى أفريقيا 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشكل رسمى، اليوم الخميس، عن قائمة الأندية المرشحين لجائزة أفضل نادٍ فى أفريقيا خلال الموسم.

وتصدر الأهلى والزمالك المصريان قائمة المرشحين بالإضافة إلى نهضة بركان والترجى التونسى.

كما ينافس كل من بترو أتلتيكو، وتي بي مازيمبي، دريمز الغاني، وماميلودي صن داونز، وسيمبا ويانج أفريكانز في القائمة المرشحة لأفضل نادي.

وشهدت القائمة غياب الثلاثى بيراميدز والرجاء والوداد المغربي.

وسيتم الكشف عن أسماء الفائزين بجائزة أفضل نادٍ ضمن جوائز كاف خلال الحفل السنوي الذي سيقام في المغرب والذي سيكون يوم 16 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.