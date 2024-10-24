شكرا لقرائتكم خبر عن تاليا تامر تفوز بالميدالية الذهبية فى بطولة كأس مصر للجمباز الايروبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت تاليا تامر محمد بالفوز بالمركز الاول وحصد الميدالية الذهبية فى بطولة كأس مصر للجمباز الايروبك تحت 10سنوات، للموسم الرياضي "2024 - 2025" والتي أقيمت بصالة وزارة الشباب و الرياضة بمدينة 6 اكتوبر.

وقد أشاد المنظمون والمسئولون في البطولة بأداء اللاعبة تاليا تامر محمد ، حيث استطاعت اللاعبة أن تؤدي بمهارة كبيرة جميع المهارات الأساسية في البطولة، من مهارة المرونة إلى مهارة التوازن إلى مهارة الجري والباليه، وحصلت على المستوى الأول في جميع المهارات.

وشهدت البطولة حضور كبير لأسر اللاعبين الذين ساندوا ودعموا اللاعبات من المدرجات، وسط فرحة وسعادة كبيرة وأجواء احتفالية، وإشادة بمستوى التنظيم في البطولة، كما وجهوا الشكر للمدربين أعضاء الجهاز الفني وادارة النادي على جهودهم الكبيرة مع اللاعبات وتجهيزهم بشكل متميز وإعدادهم وتأهيلهم للبطولة.



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