شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو والشحات وشوبير يتنافسون على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لـ جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2024، والتى سيتم توزيعها على هامش حفل جوائز، المقرر له فى مدينة مراكش المغربية يوم 16 ديسمبر المقبل.

وتصدر الثلاثي المصرى أحمد سيد زيزو نجم الزمالك وثنائى الأهلى حسين الشحات والحارس مصطفى شوبير قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

أحمد سيد زيزو

مصطفى شوبير

حسين الشحات

ياسين مرياح

ايسوفو دياو

أسامة بن بوت

عبد العزيز عيسى

رونين ويليامز

أمان الله ماميش

جون انطوي



قائمة المرشحين لافضل لاعب داخل افريقيا

يذكر أن حفل العام الماضى أقيم فى مدينة مراكش وشهد تتويج المهاجم النيجيرى فيكتور أوسيمين بجائزة الأفضل فى القارة السمراء.