شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلى تصل ملعب محمد بن زايد لمواجهة الزمالك فى نهائى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

وصلت حافلة فريق الكرة بالنادى الأهلى، منذ قليل، ملعب محمد بن زايد لخوض مباراة الزمالك المقرر لها الثامنة من مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة فى نهائى السوبر المصرى.

وتأهل الأهلى لنهائى السوبر المصرى بالفوز على سيراميكا بهدفين لهدف فيما فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الجزاء في نصف نهائي البطولة مساء الأحد الماضي.

ويتواجد أكثر من معلق يتولى عملية التعليق على مباراة الأهلي والزمالك ، وهم :

قناة أون تايم سبورتس 1، بلال علام القناة الصوتية الأولى، محمود أبو الركب القناة الصوتية الثانية.

قناة أون تايم سبورتس 2، أيمن الكاشف القناة الصوتية الأولى، عامر عبد الله القناة الصوتية الثانية.

معلق قناة أبوظبى الرياضية ، القناة الصوتية الأولى عامر عبدالله، وعلى القناة الصوتية الثانية عصام عبده.

وتضمّ بعثة الأهلي في الإمارات 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا، وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد مصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.