شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تتحرك لملعب محمد بن زايد لمواجهة الأهلي فى نهائي السوبر المحلي والان مع تفاصيل الخبر

تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من فندق الإقامة بأبوظبي متجهة إلى ستاد محمد بن زايد، استعداداً لخوض مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفين للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة، منحهم خلالها التعليمات الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة في نهائي السوبر المصري.

وتشهد مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة بإستاد محمد بن زايد بالإمارات في السوبر المصري في نهائي بطولة السوبر المصري حضور لافت لأكثر من معلق تلفزيوني.

وتأهل الأهلي لنهائي السوبر المصري بالفوز على سيراميكا بهدفين لهدف فيما فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الجزاء في نصف نهائي البطولة مساء الأحد الماضي.

معلقو مباراة الاهلي والزمالكويتواجد أكثر من معلق يتولى عملية التعليق على مباراة الأهلي والزمالك ، وهم :

قناة أون تايم سبورتس 1، بلال علام القناة الصوتية الأولى، محمود أبو الركب القناة الصوتية الثانية.

قناة أون تايم سبورتس 2، أيمن الكاشف القناة الصوتية الأولى، عامر عبد الله القناة الصوتية الثانية.

معلق قناة أبوظبى الرياضية ، القناة الصوتية الأولى عامر عبدالله، وعلى القناة الصوتية الثانية عصام عبده.