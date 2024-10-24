شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواجهات جمعت الأهلى والزمالك خارج مصر قبل السوبر المصري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

مواجهة جديدة في الثامنة مساء اليوم الخميس، تجمع بين الأهلى والزمالك خارج مصر، وهذه المرة في الإمارات، حيث نهائي كأس السوبر المحلى على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

وتأهل الأهلى للمباراة النهائى بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، فيما صعد الزمالك للمباراة النهائى بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5 /4 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1 / 1.

وتعد هذه المواجهة هي الثامنة التي تجمع الاهلى والزمالك خارج حدود الوطن، حيث سبق أن تواجه الفريقان في 7 لقاءات ماضية، ابتسمت للزمالك في 4 مناسبات وللأهلى في 3 مواجهات.



7 مواجهات جمعت الاهلى والزمالك خارج البلاد

ونستعرض مواجهات الأهلى والزمالك خارج مصر..

7 مباريات

3 فوز للأهلى

4 فوز للزمالك

8 أهداف سجلها الاهلى

5 أهداف سجلها الزمالك

الزمالك 1-0 الاهلى السوبر الافريقى بجوهانسبرج 1994

الاهلى 3-2 الزمالك السوبر المحلى فى الامارات 2015

الزمالك 3-1 الاهلى السوبر المحلى في الامارات ركلات ترجيح 2017

الزمالك 4-3 الاهلى السوبر المحلى في الامارات ركلات ترجيح 2020

الاهلى 2-0 الزمالك السوبر المحلى 2022 في الامارات

الاهلى 2-1 الزمالك نهائي كأس مصر في السعودية 2023

الاهلى 3-4 الزمالك نهائي السوبر الافريقى