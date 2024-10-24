شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يدعم لاعبي الأهلي أمام الزمالك في نهائى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمد هاني لاعب الأهلي على دعم زملاؤه بالفريق قبل مباراة الزمالك المقرر إقامتها بملعب محمد بن زايد في الثامنة من مساء اليوم ، الخميس، بتوقيت القاهرة في نهائي السوبر المصري.

وسافر محمد هاني إلى الإمارات وتواجد في فندق إقامة الأهلي لدعم زملاؤه بالفريق في مباراة الزمالك بعدما حرمته الإصابة من السفر مع بعثة الأهلي إلى الإمارات حيث يعاني من إصابة بجذع في الرباط الصليبي الخلفي.

وتضمّ بعثة الأهلي في الإمارات 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا، وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد مصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.