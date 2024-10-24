تقدم منتخب مصر في التصنيف العالمي للفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تصنيف المنتخبات عن شهر أكتوبر الحالي، وتقدم منتخب مصر مركز عن الشهر الماضي، فيما يتصدر منتخب المغرب قائمة المنتخبات العربية.

وحصد منتخب مصر المرتبة الثانية عربيا والثلاثين عالميا، فيما يأتي منتخب المغرب في المرتبة الأولى عربيا والثالثة عشر عالميا.

وجاء ترتيب المنتخبات العربية كالآتي:

المغرب المركز 13 عالميا

مصر المركز 30 عالميا

الجزائر المركز 37

قطر المركز 46

تونس المركز 47

العراق المركز 56

السعودية المركز 59

الأردن المركز 64

الإمارات المركز 68

البحرين المركز 76

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