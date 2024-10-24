شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا على برونزية السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابو ظبى - أحمد طارق الخميس، 24 أكتوبر 2024 02:52 م

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا في إطار السوبر المصري. ويلتقي ييراميدز مع سيراميكا في الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع. وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: كريم حافظ - أسامة جلال - علي جبر - أحمد عاطف قطة خط الوسط: محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق خط الهجوم: مروان حمدي ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - أحمد سامي - طارق علاء -محمود دونجا - دودو الجباس - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - بلاتي توريه - صديق إيجولا

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