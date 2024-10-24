شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة تحكيم بطولة مصر الدولية للفروسية: مصر عائدة بقوة فى تنظيم هذه البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكابتن محمد الشربينى رئيس لجنة تحكيم بطولة مصر الدولية للفروسية أن البطولة تشهد تنظيما متميزا وغير مسبوق، وهو ما يؤكد أن مصر عائدة بقوة فى تنظيم البطولات الدولية لهذه اللعبة.

وقال الكابتن محمد الشربيني - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فاعليات البطولة - إن بطولة مصر الدولية للفروسية تتميز بعدة نقاط مهمة أهمهما استضافة بطولات للأعمار السنية المختلفة الأطفال والناشئين والشباب فضلا عن مباراة الجائزة الكبرى Cairo csi 3 stars المؤهلة لكأس العالم للفروسية..مشيدا بحجم الإمكانيات الكبيرة الموجودة في ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن البطولة تشهد قدوم خيول من الخارج بفرسانهم وهذه تمثل علامة فاصلة في استقطاب فارسين وخيول من الخارج للمشاركة في بطولات دولية على أرض مصر، مشيرا إلى أن ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشهد تطورا كبيرا مما يؤكد استعداد مصر لاستقبال بطولة عالم للفروسية، أو دورة أولمبية في هذا الصرح الرياضي المهم.

وأشار الكابتن محمد الشربيني إلى أن ملاعب الفروسية بمدينة مصر للألعاب الاولمبية تشهد تنظيما جيدا ، من حيث دخول الخيول وخروجها وشاشات العرض ؛ مما يشعر الفارس والخيل بهدوء وراحة، وهو ما ينعكس على الأداء في المسابقة .. قائلا : "إن هذا التنظيم سيكون له أثر ايجابي لدى المشاركين وسيكون بمثابة افضل دعايا لمصر، فجميع الفرسان المشاركين أعربوا عن سعادتهم ورضاهم من البطولة وتنظيمها".



وأضاف أن الفروسية في مصر سيكون لها شأن مختلف في المستقبل القريب، خاصة في ظل التطور الكبير في الملاعب الذى يحدث طفرة غير مسبوقة في هذه الرياضة المهمة.

وكانت منافسات بطولة مصر الدولية ، فئة الثلاث نجوم للفروسية والمُؤهلة لكأس العالم للفروسية، قد انطلقت في وقت سابق اليوم على ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون بين إدارة المدرعات بالقوات المسلحة والاتحاد المصري للفروسية بمشاركة 14 دولة عربية وأوروبية وإفريقية بإجمالي 141 فارسا بصحبة 179 جوادًا.