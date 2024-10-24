شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على شراء عقد بنتايك نهائياً مقابل مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامى محمد الليثى أن مسئولو الزمالك استقروا على شراء عقد المغربي محمود بنتايك لاعب الفريق، نهائيا من نادي سانت إيتيان الفرنسي، الذى كان يلعب له قبل الانضمام للأبيض.

وقال الليثى خلال برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7، "إستقرار مسئولو نادي الزمالك على شراء العقد، خاصة فى ظل وجود بند يمنح الأبيض الحق في شراء اللاعب مقابل مليون دولار" .

وانضم محمود بنتايك لصفوف الزمالك قادماً من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية القلعة البيضاء في شراء اللاعب عقب انتهاء فترة الإعارة.

وجاء تعاقد مجلس إدارة الزمالك مع الظهير الأيسر المغربي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز على إبرام الصفقة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد في ظل منافسة الزمالك على أكثر من بطولة