أرقام الكراوتى يورتشيتش مع بيراميدز قبل مواجهة سيراميكا في السوبر المحلى

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القاهرة - سامية سيد - يخوض الكراوتى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، تحديا جديدا عندما يقود فريقه أمام سيراميكا، في المباراة المقرر لها الرابعة وخمس دقائق مساء اليوم الخميس، على استاد آل نهيان، فى إطار مباراة تحديد المركز الثالث والرابع فى كأس السوبر المحلى.

أرقام كرونسلاف يورتشيتش مع بيرميدز..

قاد: 38 مباراة

فاز: 27 لقاء

تعادل: 7 مباراة

خسر: 4 مواجهات

سجل لاعبوه: 85 هدفا

استقل لاعبوه: 36 هدفا

يدخل سيراميكا المباراة بحثا عن تحقيق أول فوز له فى بطولة السوبر فى تاريخه، حيث لم يعرف الفوز فى 3 مواجهات حتى الآن، اثنان فى النسخة المضية وواحدة هذه النسخة، ويأمل فى حصد الميدالية البرونزية التى يحصد صاحبها 75 ألف دولار بينما يحصد صاحب المركز الرابع 50 ألف دولار.

ويتسلح أيمن الرمادى بجاهزية الثنائى رجب نبيل وعبد الله مجدى بعدما خضعا لاختبار طبى أثبت جاهزيتهم بعدما خرجا مصابين فى مباراة الأهلى الماضية التى خسرها الفريق.