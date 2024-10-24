شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يبحث عن البطولة الثالثة مع الزمالك في السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الثامنة من مساء اليوم يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره الأهلى في نهائي السوبر المحلى الذى يقام بالامارات، لتحديد بطل النسخة من البطولة.

ويدخل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك المباراة، وهدفه رفع رصيده من البطولات التي يحققها مع الفريق كمديرا فنيا، وزيادة عدد الألقاب التي يحققها الأبيض معه.

وسبق وحقق جوميز مع الزمالك بطولتى الكونفدرالية الأفريقية، والسوبر الأفريقي حيث توج الفريق بالكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربى، بهدف دون رد بإستاد القاهرة، بينما توج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلى بركلات الترجيح الشهر الماضى 3-4 بالسعودية.

نجح فريق الزمالك فى التأهل للمباراة النهائية لبطولة السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل الايجابى 1-1 سجل لبيراميدز إبراهيم عادل وسجل للزمالك سيف الجزيري.

بينما وصل الأهلى لنهائى السوبر بعد تخطيه عقب سيراميكا بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الأهلى طاهر محمد طاهر وسجل هدف سيراميكا الوحيد فخري لاكاى.