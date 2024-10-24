شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب كولر أمام الزمالك قبل كأس السوبر المحلى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى، تحديا جديدا عندما يواجه الزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد في الإمارات، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المحلى.



كشف حساب كولر مع الأهلى قبل مواجهة الزمالك

7 مباراة لكولر ضد الزمالك

وتعد مباراة اليوم الثامنة للسويسرى مارسيل كولر أمام الزمالك، حيث سبق أن واجه القلعة البيضاء في 7 مواجهات سابقة قبل مواجهة الليلة، فاز في 5 مواجهات وخسر مباراتين.

5 فوز

2 خسارة

15 هدف تسجيل

4 أهداف سكنت شباكه

حقق الفوز 2-0 وتوج بطلا للسوبر

حقق الفوز 3-0 في مباراة الدور الأول للدوري

حقق الفوز 4-1 في مباراة الدور الثانى بالدوري

حقق الفوز 2-0 وتوج بطلا لكأس مصر

خسر 2-1 في الدور الأول للدوري

حقق الفوز 2-0 في الدور الثانى للدوري " اعتبارياً"

خسر 4-3 بركلات الترجيح في السوبر الافريقى

ويحتاج مارسيل كولر مدرب الاهلى للفوز ببطولة السوبر من أجل إسعاد جماهيره، كما أن الفوز ببطولة مهمة سيكون له مردود قوي وإيجابي على الجميع في الأهلي من الناحية المعنوية قبل انطلاق الموسم الجديد، لاسيما أن المارد الأحمر خسر لقب السوبر الافريقى أمام غريمه الزمالك بركلات الترجيح