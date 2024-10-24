شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أيمن الرمادى مع سيراميكا قبل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، تحديا جديدا عندما يقود فريقه أمام بيراميدز، في المباراة المقرر لها الرابعة وخمس دقائق مساء اليوم الخميس، على استاد آل نهيان، فى إطار مباراة تحديد المركز الثالث والرابع فى كأس السوبر المحلى.

أرقام أيمن الرمادى مع سيراميكا..

قاد: 43 مباراة

فاز: 17 لقاء

تعادل: 11 مباراة

خسر: 15 مواجهة

سجل لاعبوه: 68 هدفا

استقل لاعبوه: 54 هدفا

يدخل سيراميكا المباراة بحثا عن تحقيق أول فوز له فى بطولة السوبر فى تاريخه، حيث لم يعرف الفوز فى 3 مواجهات حتى الآن، اثنان فى النسخة المضية وواحدة هذه النسخة، ويأمل فى حصد الميدالية البرونزية التى يحصد صاحبها 75 ألف دولار بينما يحصد صاحب المركز الرابع 50 ألف دولار.

ويتسلح أيمن الرمادى بجاهزية الثنائى رجب نبيل وعبد الله مجدى بعدما خضعا لاختبار طبى أثبت جاهزيتهم بعدما خرجا مصابين فى مباراة الأهلى الماضية التى خسرها الفريق.

وتعد مباراة اليوم هي الحادية عشر بين الفريقين في جميع المسابقات، حيث سبق أن تواجها في 10 مباريات، فاز بيراميدز في 5 مواجهات بينما فاز سيراميكا في 4 لقاءات وحسم التعادل مباراة وحيدة، سجل لاعبو بيراميدز 13 هدفا بينما سجل سيراميكا 14 هدفا.