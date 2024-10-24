شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواجهات جمعت الأهلى والزمالك فى السوبر قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى النادى الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الخميس، مع فريق الزمالك فى نهائى كأس السوبر المحلى المقامة حاليا فى الإمارات، والتى يستضيفه استاد محمد بن زايد.

وتأهل الأهلى للمباراة النهائى بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، فيما صعد الزمالك للمباراة النهائى بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5 /4 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1 / 1.

وتعد مباراة اليوم الخميس هى التاسعة بين الفريقين فى كأس السوبر المحلى، حيث سبق أن واجه الأهلى فريق الزمالك فى 8 مناسبات سابقة، ابتسمت 6 منها للأهلى فيما فاز الزمالك مباراتين فقط.



مباريات الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى

ونستعرض نتائج مباريات الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى

2003.. الأهلى 0/ 0 الزمالك "3 / 1 للأهلى بركلات الترجيح"

2008.. الأهلى 2 /0 الزمالك " أحمد حسن + معتز إينو"

2014.. الأهلى 0/ 0 الزمالك "5/ 4 الأهلى بركلات الترجيح"

2015.. الأهلى 3 /2 الزمالك "عبد الله السعيد هدفين ومؤمن زكريا للأهلى وعمر جابر وكهربا للزمالك"

2016.. الزمالك 0/0 الأهلى "3/ 1 للزمالك بركلات الترجيح"

2018.. الاهلى 3 /2 الزمالك " أجاى هدفين وحسين الشحات + محمود علاء هدفين

2019.. الزمالك 0 /0 "4 /3 بركلات الترجيح للزمالك"

2021.. الأهلى 2/ 0 الزمالك "برونو سافيو وكريم فؤاد"