شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة الأهلى بالسوبر.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، تحديا جديدا عندما يواجه الأهلى في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد في الإمارات، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المحلى.



أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة الأهلى

أرقام جوميز مع الزمالك

وخاض الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز، 40 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض 24 فوزاً وتعادل فى 8 لقاءات، وتلقى 8 هزائم، وسجل الفارس الأبيض تحت قيادته 64 هدفاً وتلقت شباكه 36، وتوج مع الزمالك بالكونفدرالية والسوبر الافريقى.

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