أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الزمالك بنهائى السوبر.. إنفو جراف

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يخوض السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى، مواجهة جديدة مع الأحمر عندما يواجه الزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد في الإمارات، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المحلى.



أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الزمالك فى السوبر

أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الزمالك

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 122 مباراة فاز فى 89 لقاءً وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 236 هدفا وتلقت شباكه 77، وخرج بشباك نظيفة فى 71 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صنداونز .(5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بتسع بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

122 مباراة

89 فوز

22 تعادل

11 خسارة

236 هدف سجلها

77 هدفا استقبال

71 كلين شيت

- أكبر فوز: (5-1) ضد بلدية المحلة

- أكبر خسارة: (5-2) ضد ماميلودي صنداونز

ألقابه:

3 سوبر مصرى

كأس مصر مرتين

دورى أبطال أفريقيا مرتين

الدورى المصرى مرتين

برونزية كأس العالم للأندية مرة