شكرا لقرائتكم خبر عن موعد تحرك الزمالك إلى ستاد بن زايد لمواجهة الأهلى بنهائى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز التحرك إلى ستاد محمد بن زايد في أبوظبي في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت القاهرة، استعداداً لخوض مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

ومن المقرر أن يلقي المدير الفني محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، الثانية عشرة والنصف بتوقيت مصر، قبل خوض مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي في الثامنة بتوقيت مصر، باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي .

ومن المقرر أن يلقى جوميز المدير الفنى للزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين فى الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت الإمارات، والثانية عشرة والنصف بتوقيت مصر، قبل خوض مباراة الأهلى فى نهائى السوبر المحلى، وعقب المحاضرة سيتناول اللاعبون وجبة الغداء، ثم يحصلون على قسط من الراحة قبل التوجه إلى الملعب لخوض اللقاء.