شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحديد طرفى النهائي .. سجل أبطال السوبر المصري عبر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب الأهلي والزمالك موعداً جديداً في مباريات الكرة المصرية بعدما تأهل الفريقين إلى نهائي بطولة السوبر المصري، وفاز الأهلي على سيراميكا بهدفين لهدف فيما فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيح ليلتقي الفريقان مُجدداً في الثامنة من مساء اليوم الخميس بالإمارات.

يذكر أن النادي الأهلي حامل لقب النسخة الماضية والأولى من بطولة السوبر المصري في نظامها الجديد بعدما انتصر على حساب مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدف.

ويعتلي الأهلي سجل أبطال السوبر المحلي في تاريخ البطولة منذ إنشائها، حيث سبق وتوج الفريق الأحمر بالبطولة 14 نسخة.

سجل أبطال السوبر المصري عبر التاريخ

النادي الأهلي - 14 تتويج - 2003، 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2012، 2014، 2015، 2017، 2018، 2021، 2022، 2023.

الزمالك - 4 تتويجات - 2001، 2002، 2016، 2019

المقاولون العرب - تتويج وحيد - 2004

حرس الحدود - تتويج وحيد - 2009

طلائع الجيش - تتويج وحيد - 2020