شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلي في مباراة الزمالك بنهائي السوبر المصري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة الزمالك المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ،الخميسن بإستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة السوبر المصري وسط غيابات كثيرة.

وتمثل غيابات في فريق الأهلي ، الليلة ، كلاً من، محمد هاني وكريم فؤاد للإصابة ولم يسافر الثنائي مع الفريق للإمارات ، بجانب أشرف داري الذي يواجه إصابة في الكاحل منذ سفره للإمارات، وهناك أيضاً خالد عبد الفتاح الذي يعاني من إصابة عضلية.

وبجانب الرباعي السابق ، يغيب عن لقاء الليلة ، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بعدما ترحيله من بعثة الأهلي بالإمارات صباح الأثنين الماضي للإعتراض بشكل غير لائق على عدم مشاركته في مباراة سيراميكا مساء الأحد الماضي في نصف نهائي السوبر المصري التي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف.

ولم يسافر الدولي التونسي علي معلول مع بعثة الأهلي للإمارات للإصابة التي يعاني منها منذ أواخر مايو الماضي بقطع في وتر أكيلس والتي تسببت في استبعاده من قائمة الأهلي للموسم الجديد.

وضمّت بعثة الأهلي في الإمارات 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا، وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد مصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.