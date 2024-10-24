شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 12 لاعبا عن الزمالك أمام الأهلى فى نهائى السوبر.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره الأهلى في نهائي بطولة السوبر المحلى التي تقام في الثامنة مساء اليوم بملعب محمد بن زايد بالامارات.

ويغيب عن الزمالك في المباراة أمام الأهلى 12 لاعبا، وهم كلا من محمود حمدى الونش، أحمد حمدى ، محمد عبد الشافى، سيدى ندياى للإصابة، كما يغيب أحمد فتوح ونبيل عماد دونجا ومصطفي شلبى وسامسون أكينولا، وسيف جعفر، ومهاب ياسر، وحسام أشرف، ومحمد عاطف لأسباب مختلفة.

وتقرر إرتداء الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك زيه البديل باللون الأسود الكامل في مباراة الأهلي، بسبب تعارض الزي الأساسي لفريق الزمالك مع زي الأهلي بسبب ارتداء المنافس للشورت الأبيض، وتم إخطار الجهاز الإداري لفريق الزمالك بارتداء الزي الأسود بالكامل في لقاء الغد.

ومن المقرر أن يلقى جوميز المدير الفنى للزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين فى الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت الإمارات، والثانية عشرة والنصف بتوقيت مصر، قبل خوض مباراة الأهلى فى نهائى السوبر المحلى، وعقب المحاضرة سيتناول اللاعبون وجبة الغداء، ثم يحصلون على قسط من الراحة قبل التوجه إلى الملعب لخوض اللقاء.

وتعود بعثة نادى الزمالك إلى القاهرة غدا الجمعة بعد خوض بطولة السوبر المصرى، والتى شارك فيها أندية الأهلى بيراميدز وسيراميكا، حيث تواجد المارد الأحمر بصفته بطلاً للدورى، والسماوى بعد تتوجه بلقب كأس مصر وسيراميكا بعد حصوله على كأس الرابطة بينما شارك الأبيض بالبطاقة الذهبية.