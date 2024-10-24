شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج سباق الحواجز ببطولة مصر الدولية للفروسية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

انتهت منافسات سباق الحواجز ببطولة مصر الدولية للفروسية، والتى تقام بمدينة مصر للالعاب الأولمبية بالعاصمة الادارية الجديدة، والتى تستمر حتى 26 أكتوبر الجارى، بمشاركة عدد كبير من الدول، على مستوى فئة medium tour 1.30 m.

من جانبه أكد كريم حمدى رئيس اللجنة الفنية باتحاد الفروسية أن المنافسات أسفرت عن فوز ياسر سيف فكرى بالمركز الأول، بعد أن حقق زمنا 63.65 ثانية، والمركز الثانى هيا البرعى بزمن 66.28 ثانية، يوسف الفخرانى 66.68 ثانية، مصطفى سعيد 66.80 ثانية، سيف عباس 69.11 ثانية، وحسين الجباس 71.18 ثانية.

وشهدت الساعات الماضية وصول عدد من الخيول العربية الأصيلة إلى مطار القاهرة الدولى، والمقرر اشتراكها فى البطولة من دولتى قطر والإمارات، وذلك لأول مرة، حيث تقرر مشاركة الفرسان بخيولهم الأصلية.

ونظمت القوات المسلحة مؤتمراً صحفياً أمس الثلاثاء، للإعلان عن تنظيم بطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لبطولة كأس العالم بمشاركة دولية واسعة، وكذا الإعلان عن استضافة مصر لنهائى الدورى العربى للأعمار السنية.

وألقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كلمة أكد فيها على اهتمام الدولة المصرية بتشجيع رياضة الفروسية ورفع مستوى الرياضيين المصريين فيها وفى جميع الرياضيات.