شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يعقد جلسات مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على عقد جلسات مستمرة مع لاعبى الفريق وذلك قبل ساعات من مواجهة الأبيض أمام الأهلى فى نهائى السوبر المحلى التى تقام اليوم.

ويلتقى الزمالك مع الأهلى فى الثامنة من مساء اليوم، على ملعب محمد بن زايد بالامارات، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة المحلية.

وتأتى جلسات شيكابالا مع اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلي والتركيز في المباراة لحسم اللقب لصالح الأبيض.

وقال شيكابالا للاعبين إنه لا بديل للفوز على الأهلي وحصد السوبر المصرى إكمالا للبطولات التي حققها الفريق الفترة الأخيرة منها السوبر الأفريقى والكونفدرالية.

وحصل الأهلي على 14 لقب للسوبر المحلي، فيما حصد الزمالك 4 ألقاب، هذه هي المرة الخامسة التي يتنافس فيها الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر المصري في الإمارات، بعد 4 مناسبات سابقة فاز فيها كل فريق باللقب مرتين.

لجنة الحكام الرئيسية اختارت الحكم الدولى أمين عمر لإدارة اللقاء وهى القمة الثانية فى تاريخه، الدوافع كبيرة لدى الفريقين لتحقيق الفوز، الأهلى هدفه الأول الثأر من الخسارة الأخيرة فى السوبر الأفريقى بركلات الترجيح وأدت لتغييرات كبيرة فى منظومة الكرة بالأهلى أتت بتعيين محمد رمضان مديرا رياضيا مع مهام كبيرة فى الكرة، وأعادت الانضباط داخل الفريق الأحمر، وفرض الجهاز الفنى مع لاعبيه نوعا من السرية والإصرار على تحقيق الفوز وحصد البطولة.