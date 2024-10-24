شكرا لقرائتكم خبر عن سيف ياسر يحقق رقما مميزا فى سباق الفروسية ببطولة مصر الدولية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

حقق الفارس سيف ياسر فكرى رقما مميزا فى منافسات بطولة مصر الدولية للفروسية، والتى تقام بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، فى الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجارى.

وجاء تقدم سيف ياسر فكرى بعد أن حقق نتيجة 63.65 خلال السباق الذى خاضه مع عدد من اللاعبين المصريين بالبطولة.

ومن أبرز اللاعبين المصريين ممن خاضو السباق حتى الآن كل من سيف فكري ، هيا البرعي ، يوسف الفخراني، مصطفي سعيد ، سيف عباس ، حسين الجباس.

وانطلقت منافسات بطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لبطولة كأس العالم بمشاركة دولية واسعة، والتى تقام فى الفترة من 23 حتى 26 أكتوبر الجارى على ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهدت الساعات الماضية وصول عدد من الخيول العربية الأصيلة إلى مطار القاهرة الدولى، والمقرر اشتراكها فى البطولة من دولتى قطر والإمارات، وذلك لأول مرة، حيث تقرر مشاركة الفرسان بخيولهم الأصلية.