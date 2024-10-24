"6 معلقين".. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في نهائي السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

الجماهير المصرية على موعد مع مباراة قمة جديدة اليوم الخميس بين فريقي الزمالك، والأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك، على ملعب محمد بن زايد، في الثامنة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، بحضور جماهيري كبير.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ويبحث الجماهير المصرية، بمختلف انتمائتهم على شاهدة المباراة، سواء على القنوات المصرية، أو العربية.

وتقرر أن تنقل مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء، اليوم الخميس على ثلاث قنوات مفتوحة باستوديوهات تحليلية مختلفة.

وسوف تبث المباراة مباشرة عبر قناة "إم بي سي مصر 1" السعودية بتعليق السعودي فارس عوض.

بينما ستنقل المباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية"، بتعليق الثنائي عصام عبده والإماراتي عامر عبدالله.

وفي المقابل سوف تنقل المباراة عبر قناتي "أون تايم سبورتس 1" بتعليق للثنائي بلال علام ومحمود أبو الركب، بينما يعلق أيمن الكاشف عبر أون "تايم سبورتس 2".

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