شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادى المصرى السبت والان مع تفاصيل الخبر

يعقد النادى المصرى جمعيته العمومية العادية بعد غد السبت الموافق السادس والعشرين من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء بمقر فرع النادى المصرى.

وأعلن مجلس إدارة النادى المصرى جدول أعمال الجمعية العمومية العادية كالآتى..

* التصديق على المحضر السابق المنعقد فى 2023/12/2 م.

* اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للنادى عن الفترة من 2023/7/1 حتى 2024/6/30 م.

* عرض مشروع الموازنة للعام المالى الحالى خلال الفترة من 2024/7/1 م حتى 2025/6/30 م..

* عرض تقرير النشاط عن الفترة من 2023/7/1 حتى 2024/6/30 م.

* عرض خطة النشاط عن الفترة من 2024/7/1 م حتى 2025/6/30 م.

* النظر فى الاقتراحات المقدمة من السادة أعضاء الجمعية العمومية خلال المدة القانونية لتقديمها .

* ما يستجد من أعمال.

من ناحية أخرى تعود اليوم الخميس بعثة الفريق الأول للنادي المصري إلى القاهرة، قادمة من المغرب، بعد انتهاء معسكر الإعداد الذي أقيم بمدينة بوزنيقة المغربية استعدادا للموسم الجديد 2024-2025.

ويستعد المصري لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الأولى من الدوري، والتي تقام فى الثامنة مساء الأربعاء الموافق الثلاثين من أكتوبر الجاري.

وكان المصري خاض 4 مباريات ودية خلال معسكره الذي أقيم بالمغرب، حيث كانت الأولى أمام الرشاد البرنوصي وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين، والثانية أمام الجمعية الرياضية المنصورية وانتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، قبل أن يلتقي مع الاتفاق المراكشي وشباب المحمدية.

وتقرر إقامة مباريات المصرى خلال الموسم الكروى الجديد 2025/2024 على استاد السويس الجديد وذلك عدا مبارياته مع الأندية الجماهيرية ( الأهلي ، الزمالك ، الاسماعيلي، الاتحاد السكندري، غزل المحلة ) والتى سيتم تحديد الملعب الذي يستضيفها من قبل لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.