شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الزمالك اليوم قبل مواجهة الأهلى فى نهائى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم فريق الزمالك مع نظيره الأهلى فى نهائى السوبر المحلى، الذى يقام فى الثامنة مساء بملعب محمد بن زايد بالإمارات، وعلى قدم وساق يستعد الأبيض للقاء المرتقب.

ومن المقرر أن يلقى جوميز المدير الفنى للفريق محاضرة فنية على اللاعبين فى الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت الإمارات، والثانية عشرة والنصف بتوقيت مصر، قبل خوض مباراة الأهلى فى نهائى السوبر المحلى.

وعقب المحاضرة سيتناول اللاعبون وجبة الغداء، ثم يحصلون على قسط من الراحة قبل التوجه إلى الملعب لخوض اللقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراة الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت مصر، باستاد محمد بن زايد فى نهائى بطولة كأس السوبر المحلي.

وتعود بعثة نادى الزمالك إلى القاهرة غدا الجمعة بعد خوض بطولة السوبر المصرى، والتى شارك فيها أندية الأهلى بيراميدز وسيراميكا، حيث تواجد المارد الأحمر بصفته بطلاً للدورى، والسماوى بعد تتوجه بلقب كأس مصر وسيراميكا بعد حصوله على كأس الرابطة بينما شارك الأبيض بالبطاقة الذهبية.