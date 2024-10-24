موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا فى كأس السوبر المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، تحديا جديدا عندما يواجه فريق بيراميدزاليوم الخميس، على استاد آل نهيان، فى إطار مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس السوبر المحلى.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في كأس السوبر المحلى

يلتقى فريق بيراميدز فى الرابعة وخمس دقائق مساء اليوم الخميس، مع فريق سيراميكا لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد خسارة الفريقين في نصف النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة سيراميكا وبيراميدز فى السوبر المصري اليوم الخميس، كما تذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية.

وفاز الأهلي على سيراميكا بهدفين مقابل هدف ليتأهل المارد الأحمر للمباراة النهائية، بينما فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الايجابى 1-1 ليتأهل الفارس الابيض للمباراة النهائية.

ويبحث فريق بيراميدز بقيادة الكراوتى كرونسلاف يورتشيتش عن تحقيق الفوز على سيراميكا وحصد المركز الثالث لمعادلة رقم الموسم الماضى فى بطولة السوبر بعد خسارة فرصة الوصول إلى النهائى بعد الهزيمة من الزمالك.

وطالب يورتشيتش من اللاعبين ضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم أمام مرمى سيراميكا، وعدم إهدارها مثلما حدث أمام الزمالك، وحذر المدافعين من خطورة مهاجمى سيراميكا من التحولات الهجومية وفرض رقابة قوية على كل اللاعبين.

فى المقابل يدخل سيراميكا المباراة بحثا عن تحقيق أول فوز له فى بطولة السوبر فى تاريخه، حيث لم يعرف الفوز فى 3 مواجهات حتى الآن، اثنان فى النسخة المضية وواحدة هذه النسخة، ويأمل في حصد الميدالية البرونزية التي يحصد صاحبها 75 ألف دولار بينما يحصد صاحب المركز الرابع 50 ألف دولار.

ويتسلح أيمن الرمادى بجاهزية الثنائى رجب نبيل وعبد الله مجدى بعدما خضعا لاختبار طبي أثبت جاهزيتهم بعدما خرجا مصابين في مباراة الأهلى الماضية التي خسرها الفريق.