شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فيديو من جوميز للاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

يلقى البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، محاضرة فنية بالفيديو، على اللاعبين قبل مواجهة الأهلى مساء اليوم فى نهائى كأس السوبر المحلى الذى يقام بالإمارات.

ومن المقرر أن يشرح المدير الفنى خلال المحاضرة بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بمباراة بيراميدز، وسيعطى اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

وستشهد المحاضرة تعليمات بتجنب الأخطاء التى تم الوقوع فيها خلال مباراة بيراميدز فى نصف النهائى، وكذلك أخطاء مباراة الزمالك أمام الأهلى فى السوبر الأفريقى والتى توج بها الفريق الأبيض.

ومن المتوقع أن يخوض جوميز المدير الفنى للزمالك مباراته أمام الأهلى بتشكيل مكون من:

محمد عواد فى حراسة المرمى وعمر جابر، حمزة المثلوثى، محمود بنتايك، حسام عبد المجيد في الدفاع، وعبد الله السعيد، ناصر ماهر، بالإضافة إلى عودة محمد شحاتة فى خط الوسط، على أن يتم الاعتماد على أحمد مصطفى زيزو وسيف الدين الجزيرى بالإضافة إلى البولندى كونراد ميشالاك في الهجوم.