شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تعود من الإمارات غدا بعد خوض بطولة السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة نادى الزمالك إلى القاهرة غدا الجمعة بعد خوض بطولة السوبر المصرى، والتى شارك فيها أندية الأهلى بيراميدز وسيراميكا، حيث تواجد المارد الأحمر بصفته بطلاً للدورى، والسماوى بعد تتوجه بلقب كأس مصر وسيراميكا بعد حصوله على كأس الرابطة بينما شارك الأبيض بالبطاقة الذهبية.

ومن المقرر أن تعود بعثة نادى الزمالك غدا الجمعة على متن طائرة خاصة حفاظاً على اللاعبين من إرهاق وإجهاد ومشقة السفر، من دولة الإمارات إلى القاهرة، وتبدأ رحلة الزمالك من الإمارات فى الواحدة ظهرا ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة قرابة الـ 4 ساعات.

ويستعد الزمالك خلال الفترة المقبلة لخوض مبارياته فى بطولة الدورى المصرى، بعد أن أسفرت قرعة البطولة عن مواجهاته أمام كل من البنك الأهلى، سموحة، غزل المحلة، سيراميكا، طلائع الجيش، والاتحاد السكندرى، فى الأسابيع الأولى للدورى على الترتيب.