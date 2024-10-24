شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة مصر الدولية للفروسية بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت منافسات بطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لبطولة كأس العالم بمشاركة دولية واسعة، والتى تقام فى الفترة من 23 حتى 26 أكتوبر الجارى على ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهدت الساعات الماضية وصول عدد من الخيول العربية الأصيلة إلى مطار القاهرة الدولى، والمقرر اشتراكها فى البطولة من دولتى قطر والإمارات، وذلك لأول مرة، حيث تقرر مشاركة الفرسان بخيولهم الأصلية.

ونظمت القوات المسلحة مؤتمراً صحفياً أمس الثلاثاء، للإعلان عن تنظيم بطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لبطولة كأس العالم بمشاركة دولية واسعة، وكذا الإعلان عن استضافة مصر لنهائى الدورى العربى للأعمار السنية.

وألقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كلمة أكد فيها على اهتمام الدولة المصرية بتشجيع رياضة الفروسية ورفع مستوى الرياضيين المصريين فيها وفى جميع الرياضيات.

واستعرض اللواء أركان حرب إيهاب لطفى مدير المدرعات رئيس مجلس إدارة نادى الفروسية للقوات المسلحة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة والإستعدادات لإستقبال هذا الحدث الكبير، وذلك بالتنسيق بين كافه الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة للمساهمة فى ظهور البطولة الدولية بالشكل الذى يعبر عن مكانة مصر الدولية .

ورحب الدكتور إسماعيل محمـد شاكر رئيس الاتحاد المصرى للفروسية بتنظيم القوات المسلحة لمثل هذه البطولات وتوفير كل الإمكانات التى تعزز من نجاح تلك البطولة ، متمنياً أن تكون فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التقارب الرياضى بين كافة الفرسان المشاركين بالبطولة.

كما تضمنت فعاليات المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين إدارة المدرعات والإتحاد المصرى للفروسية لتنظيم عدد (7) بطولات جمهورية و(2) بطولة دولية للفروسية على أرض مصر.



احد المتسابقين فى البطولة



بطولة الفروسية بالعاصمة الادارية



بطولة الفروسية



بطولة مصر الدولية للفروسية



بطولةمصر الدولية



جانب من السباقات



جانب من منافسات بطولة الفروسية