شكرا لقرائتكم خبر عن مران بدنى ومحاضرة أخيرة للاعبى الأهلى قبل لقاء الزمالك فى نهائى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، برنامجا خاصا للاعبين استعدادا لمواجهة الزمالك فى نهائى بطولة السوبر المصرى التى تقام فى الإمارات.

ويؤدى اللاعبون مرانا بدنيا خفيفا فى فندق الإقامة بمدينة أبو ظبى، ضمن برنامج الإعداد الذى وضعه الجهاز الفنى استعدادا للقاء.

ويعقد كولر محاضرة مع لاعبى الأهلى فى الخامسة والنصف مساء اليوم بفندق الإقامة قبل التحرك فى السادسة مساء لملعب محمد بن زايد لخوض اللقاء المرتقب.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك فى الثامنة مساء اليوم على استاد محمد بن زايد، في نهائي البطولة، بعدما تغلب الأهلي على سيراميكا في نصف النهائي يوم الأحد الماضي.

ويضم التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الليلة، كلاً من، محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق، حسين الشحات، بيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر.

وهناك احتمالات بمشاركة أحمد نبيل كوكا في خط الوسط بجوار مروان عطية وإمام عاشور على أن يُشارك أكرم توفيق في الجبهة اليُمنى بدلاً من عمر كمال عبد الواحد، وهناك احتمال آخر بمشاركة وسام أبو علي مهاجماً أساسياً بدلاً من طاهر محمد طاهر، وسيتحدد مصير هذا الأمر خلال الساعات المقبلة.