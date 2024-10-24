شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يصعد للمركز الــ30 فى تصنيف فيفا لشهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

صعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن للمركز الـ30 فى تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لمنتخبات العالم خلال شهر أكتوبر الجارى.

وضمن منتخب مصر التواجد فى بطولة أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها فى المغرب بغض النظر عن نتائجه فى مباراتى الرأس الأخضر وبوتسوانا المقبلتين.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن التصنيف الشهرى للمنتخبات عن شهر أكتوبر بعد انتهاء فترة التوقف الدولى الأخيرة والتى شهدت منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

تقدم منتخب مصر الى المركز الـ30 فى تصنيف فيفا بعدد نقاط بلغ 1526.5 نقطة مقابل 1515 نقطة فى آخر تصنيف تم قبل سابق.

وتواجد منتخب مصر فى المرتبة الثالثة أفريقيا خلف منتخبى المغرب والسنغال أصحاب الصدارة على التوالى، بعدما نجح فى تحقيق انتصارين هامين على منتخب موريتانيا على التوالي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

فيما حافظ منتخب المغرب على صدارة ترتيب منتخبات قارة أفريقيا في المركز الـ14.

ونجح منتخب مصر فى التأهل للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالى بعد الفوز بهدف إبراهيم عادل على موريتانيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعدما رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل منتخب مصر رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاء ترتيب أول 10 منتخبات أفريقية في تصنيف فيفا لشهر أكتوبر 2024 كالتالي..

1- المغرب الأول أفريقيًا - الـ13 عالميًا.

2 - السنغال الثاني أفريقيًا - الـ20 عالميًا.

3 - مصر الثالث أفريقيًا - الـ30 عالميًا.

4 – نيجيريا الرابع أفريقيًا - الـ36 عالميًا

5 – الجزائر الخامس أفريقيًا - الـ37 عالميًا

6 - كوت ديفوار السابع أفريقيًا - الـ33 عالميًا.