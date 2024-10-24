شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تعود للقاهرة عقب مواجهة الزمالك فى نهائى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة الأهلى برئاسة محمد الدماطى عضو مجلس الإدارة، إلى القاهرة، عقب مباراة نهائى كأس السوبر المصرى مباشرة.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك فى الثامنة مساء اليوم على استاد محمد بن زايد، فى نهائى البطولة، بعدما تغلب على سيراميكا فى نصف النهائى يوم الأحد الماضى.

وتضمّ بعثة الأهلي في الإمارات 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا، وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد مصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.