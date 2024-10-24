شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى فى نهائى السوبر المصرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى، اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره الأهلى فى مواجهة حاسمة، بنهائى السوبر المحلى المقرر إقامته فى الثامنة مساء اليوم، والذى يقام بالإمارات على ملعب محمد بن زايد.

ومن المتوقع أن يخوض جوميز المدير الفنى للزمالك، مباراته أمام الأهلى بتشكيل مكون من:

محمد عواد في حراسة المرمى وعمر جابر، حمزة المثلوثى، محمود بنتايك، حسام عبد المجيد في الدفاع، وعبد الله السعيد، ناصر ماهر، بالإضافة إلى عودة محمد شحاتة فى خط الوسط، على أن يتم الاعتماد على أحمد مصطفى زيزو وسيف الدين الجزيرى بالإضافة إلى البولندى كونراد ميشالاك في الهجوم.

وحذر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للفريق الأول بالزمالك، لاعبيه من العصبية والاعتراض على قرارات الحكم خلال المباراة، وشدد جوميز على لاعبيه بضرورة الالتزام فقط بالأداء وعدم الانسياق وراء أى استفزاز قد يعرضهم للحصول على الكروت الصفراء خلال المباراة من أجل الخروج بالقمة في صورة طيبة.

وطلب جوميز أيضا استغلال الفرص التى تتاح لهم من أجل التسجيل، كما شدد على المدافعين بضرورة اليقظة أمام المرمى وعدم التهاون لتجنب أى أخطاء قد تكلف الفريق الكثير خلال المباراة.