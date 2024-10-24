شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام الزمالك فى نهائى السوبر المصرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى على تشكيل الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها الثامنة من مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى نهائى السوبر المصرى.

ويضم التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الليلة، كلاً من، محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق، حسين الشحات، بيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر.

وهناك إحتمالات بمشاركة أحمد نبيل كوكا في خط الوسط بجوار مروان عطية وإمام عاشور على أن يُشارك أكرم توفيق في الجبهة اليُمنى بدلاً من عمر كمال عبد الواحد، وهناك احتمال آخر بمشاركة وسام أبو علي مهاجماً أساسياً بدلاً من طاهر محمد طاهر، وسيتحدد مصير هذا الأمر خلال الساعات المقبلة.