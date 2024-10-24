شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الثامنة من مساء اليوم يلتقى فريق الأهلى مع نظيره الزمالك على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، فى المباراة النهائية لكأس السوبر المصرى، حيث يلعب الأهلى فى السوبر بصفته بطل الدورى المصرى، فيما تلقى الزمالك دعوة للمشاركة فى البطولة فيما عرف باسم الكارت الذهبى.

الأهلى والزمالك فى نهائى السوبر المصرى

وصل الأهلى لنهائى السوبر بعد تخطيه عقب سيراميكا بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الأهلى طاهر محمد طاهر وسجل هدف سيراميكا الوحيد فخرى لاكاى.

فيما نجح فريق الزمالك فى التأهل للمباراة النهائية لبطولة السوبر المصرى بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1-1 سجل لبيراميدز إبراهيم عادل وسجل للزمالك سيف الجزيرى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذيع قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك، فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويسبق اللقاء إقامة استوديو تحليلى كبير يضم كوكبة من كبار نجوم الكرة المصرية للحديث عن اللقاء.

ويأتى تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الزمالك ضد الأهلى مجانًا مباشرة على النايل سات كالتالى..

القمر الصناعي هو: النايل سات

تردد القناة : 11861.

معدل الترميز : 27500.

معدل الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.



كما تتم إذاعة المباراة على قناة أبو ظبى الرياضية أيضا.