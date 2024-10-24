شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يبحث عن رقم مميز أمام الأهلى فى كأس السوبر المحلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، عن تحقيق رقم مميز أمام الأهلى، فى المباراة التى تجمعهما فى الثامنة مساء اليوم الخميس، فى نهائى كأس السوبر المحلى المقامة حاليا فى الإمارات، على استاد محمد بن زايد.

الفوز الثالث على التوالى

ويريد المدرب البرتغالى جوزيه جوميز الفوز على الأهلى وحصد السوبر المحلى، حتى يُحقق إنجازًا تاريخيًا لأول مرة فى تاريخ مُدربى الزمالك بالفوز فى مباراة القمة 3 مرات على التوالى.

قاد جوميز الزمالك للفوز على غريمه فى لقاء الذهاب الدورى المصرى بنتيجة 2-1 ثم كأس السوبر الأفريقى بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل بنتيجة 1-1، والآن يريد انتصار ثالث.

وكان لقاء الإياب تم احتسابه فوزًا للأهلى على حساب الزمالك بسبب عدم خوض اللقاء، لكن فى الواقع لم يخسر جوميز المباراة ضد المارد الأحمر.

وتأهل الأهلى للمباراة النهائى بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، فيما صعد الزمالك للمباراة النهائى بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5 /4 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1 / 1.

وتعد مباراة اليوم الخميس التاسعة بين الفريقين فى كأس السوبر المحلى، حيث سبق أن واجه الأهلى فريق الزمالك فى 8 مناسبات سابقة، ابتسمت 6 منها للأهلى فيما فاز الزمالك مباراتين فقط.