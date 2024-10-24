شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المغرب يلاقي موريتانيا بحثا عن بطاقة التأهل لنهائي الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي منتخب المغرب لكرة القدم الشاطئية نظيره الموريتاني، في الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية المقامة بالغردقة في الفترة من 19 وحتى 26 أكتوبر الجاري.



تأهل المنتخب الموريتاني في صدارة المجموعة الثانية متفوقا على السنغال، بينما تأهل المغرب لهذا الدور وصيفا للمجموعة الأولى خلف المنتخب المصري.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد مبارياتي نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية وكذلك المواجهات الترتيبية.

وتقرر أن تقام مباراة تحديد المركز السابع والثامن بين تنزانيا ومالاوي يوم الخميس في الثانية عشر ظهرا، وتقام مباراة تحديد المركز السادس والخامس في الساعة الواحدة والنصف، وتقام مباراة مصر والسنغال في المربع الذهبي في الثالثة عصرا، وتجرى مباراة المغرب وموريتانيا في نصف النهائي الآخر في الرابعة والنصف عصرا.

وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، عن تقسيم الـ8 منتخبات لمجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مصر - المغرب - تنزانيا - غانا، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السنغال - موزمبيق - مالاوي - موريتانيا.