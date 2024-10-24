شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد وعبد الحليم على يحتفلان اليوم بأعياد ميلادهما والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل ثنائى الزمالك عبد الحليم علي الهداف التاريخى لفريق الزمالك، وطارق حامد لاعب الزمالك السابق وضمك الحالي اليوم الخميس، بعيد ميلادهما، حيث يعد الثنائى من مواليد 24 أكتوبر.

ولد عبد الحليم على 24 أكتوبر 1973، أحد أبرز المهاجمين فى تاريخ الكرة المصرية عامة والزملكاوية خاصة، هو الهداف الأول للقلعة البيضاء، وانضم لنادى الزمالك قادما من نادى الشرقية للدخان سجل 138 هدفا مع الفريق الأبيض من أصل 339 مباراة لعبها.

ويملك العديد من الإنجازات مع الزمالك ومنتخب مصر، وكان ضمن تشكيلة المنتخب المصرى الحائز على كأس أمم أفريقيا 2006 التى أقيمت فى القاهرة، واشتهر بالرقم 24 مع الزمالك، لقبته الجماهير بالعندليب نسبة للمطرب عبد الحليم حافظ الشهير بلقب (العندليب الأسمر).

وسجل عبد الحليم على 83 هدفا للزمالك فى بطولة الدورى المصرى الممتاز وأحرز 16 هدفا فى بطولة كأس مصر وأحرز 26 هدفا فى بطولات أفريقيا للأندية وسجل 13 هدفا فى البطولات العربية، ولعب عندليب الزملكاوية 43 مباراة دولية مع منتخب مصر أحرز خلالها 10 أهداف، وعُرف عنه التزامه الأخلاقى وتدينه الشديد وأنه لاعب غير مثير للمشاكل.

وفاز عندليب الكرة مع منتخب مصر العسكرى ببطولة كأس العالم العسكرية مرتين أعوام 2001 و 2004، كما يعد عبد الحليم على الهداف الأول فى تاريخ نادى الزمالك وفاز بلقب هداف الدورى المصرى الممتاز موسم 2003/2004 برصيد 21 هدفاً، كما يعد هداف القلعة البيضاء أفريقيا برصيد 26 هدفا، محرزا 12 بطولة بواقع 3 بطولات الدورى المصرى الممتاز وبطولتين لكأس مصر وبطولتين كأس السوبر المصرى وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 2000 وبطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2002 وكأس السوبر الأفريقى عام 2003 والبطولة العربية للأندية عام 2003 وكأس السوبر المصرى - السعودى عام 2003.

وأعلن اعتزاله كرة القدم فى 27 يونيو 2009 رافضاً قبول عرض من عفت السادات رئيس الاتحاد السكندرى وقتها لضمه حفاظاً على تاريخه مع القلعة البيضاء وفضل العمل بالتدريب.

على جانب آخر، يحتفل طارق حامد، لاعب وسط منتخب مصر وضمك السعودى، بعيد ميلاده الـ36، حيث إنه من مواليد 24 أكتوبر 1988، ويعد طارق حامد أحد أهم لاعبى خط الوسط فى مصر على مدار السنوات الأخيرة، وانتقل لنادى الزمالك منذ عام 2014 قادما من سموحة ليصبح عنصرا أساسيا بالتشكيل الأبيض لا غنى عنه.

طارق حامد من مواليد محافظة الإسكندرية، بدأ مسيرته الكروية مع نادى سموحة، وفى موسم 2011 /2012 تم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادى السكندرى، ثم انضم اللاعب لنادى الزمالك فى موسم 2014 /2015 لمدة ثلاثة مواسم، حيث وجد صعوبة فى الوصول لتشكيلة الزمالك الأساسية إلا أنه تمسك بالفرصة وقاتل حتى أصبح أهم لاعب فى وسط القلعة البيضاء.

وحجز طارق حامد لنفسه موقعاً فى تشكيلة منتخب مصر، الذى تأهل معه إلى نهائى أمم أفريقيا عام 2017 قبل الهزيمة على يد الكاميرون، ثم نجح فى التأهل رفقة الفراعنة إلى مونديال روسيا 2018، وشارك طارق مع منتخب مصر الأول فى أمم أفريقيا 2019، ورغم التوديع المبكر للمسابقة التى أقيمت على أرض مصر، لكنه كان من اللاعبين القلائل الذين لاقوا الإشادة واستحسان الجمهور حيث قدم أداءً جيداً خلال منافسات البطولة.

وأصبح حامد أحد قادة الفريق الأبيض نظراً لما يتمتع به من خبرات وشخصية قيادية، وإجمالا شارك طارق حامد في 284 مباراة مع الزمالك بكل البطولات بواقع 24530 دقيقة لعب وسجل ستة أهداف وصنع ثمانية أخرى ونال 68 كارت أصفر و 5 كروت حمراء وتوج مع الفريق الأبيض بعشرة بطولات مختلفة.

وحقق طارق حامد مع الزمالك الدورى الممتاز عام 2015 مع المدرب البرتغالى فيريرا والموسم الأخير مع الفرنسي كارتيرون، كما حصد حامد كأس مصر أعوام 2015 على حساب الأهلي، و2016 على حساب الأهلي، و2018 على حساب سموحة السكندرى بركلات الترجيح و 2019 على حساب بيراميدز، وكأس السوبر المصرى بالإمارات على حساب الأهلى 2017 بركلات الجزاء، والسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال السعودى 2018، وبطولة الكونفدرالية 2018 على حساب نهضة بركان المغربى وكأس السوبر الافريقى على حساب الترجى التونسى 2020 وكأس السوبر المحلى على حساب الاهلى 2020.

انتقل الدولي المصري طارق حامد إلى نادي اتحاد جدة السعودي في صفقة انتقال حر وشارك في 28 مباراةً الموسم الماضي، وحصد اللاعب مع الفريق بطولة الدوري السعودي الموسم الماضي، وكأس السوبر، قبل أن ينتقل إلى ضمك الموسم الماضى.