شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لنصف نهائي أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثلاثي المصري، نور الشربيني، علي فرج، ومازن هشام، إلى الدور نصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش التي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 19 إلى 27 أكتوبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في اليوم الأول من الدور ربع النهائي كالتالي:

فوز نور الشربيني على روان العربي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-1, 11-2, 11-13, 11-8.

فوز مازن هشام على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 11-9, 2-11, 11-5, 11-4.

فوز علي فرج على يوسف إبراهيم بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 9-11, 11-7, 12-10.

هزيمة فيروز أبو الخير أمام الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-9, 11-6, 11-5.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني والنيوزلندى بول كول، لقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش