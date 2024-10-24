شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد فيريرا: الأهلى سيكون الأكثر قلقا أمام الزمالك فى السوبر لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

تحدث البرتغالي روي أجواش مدرب الزمالك السابق، عن مباراة الزمالك ضد الأهلي ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري والمقرر لها غداً الخميس.

وقال أجواش في تصريحات تلبفزيونية:"لا أحب كلمة الانتقام في الرياضة، لا أعتقد أن هذا أمر جيد، أعتقد أن لاعبي الأهلي سوف يكونون أكثر توترا وقلقا لأنهم معتادون على الفوز بالمسابقات وخسروا آخر بطولة أمام الزمالك أيضا، لذلك سوف يتنافسون بنسبة 100% للفوز بهذه المباراة النهائية الجديدة، لكن الزمالك خصم قوي بالطبع وهما خصمان تاريخيان، وأتمنى أن تكون المباراة النهائية رائعة وقوية".

وأضاف مدرب الزمالك السابق: "أود فقط أن أقول إن الزمالك على حد اعتقادي أصبح الآن في أيد افضل، وأعتقد أن الإدارة الجديدة جيدة وجادة في كل شيء، وفريق مثل الزمالك فريق كبير وله تاريخ كبير يستحق أشخاصا مثل هؤلاء، وأتمنى لهم كل التوفيق".

وواصل: "أهم شيء دائمًا هو القوة الجماعية للفريقين، ولكن فيما يتعلق بالأسماء أود أن أقول في الزمالك هناك زيزو الذي يمكن أن يصنع الفارق دائمًا وهو لاعب متكامل للغاية، وفي الأهلي هناك إمام عاشور الذي أعرفه أيضًا".

وأضاف: "من الصعب جدا أن نقول ماذا سيحدث غدا، ولكنني أعتقد أنه بعد فوز الزمالك بكأس السوبر الأفريقي، أصبح الآن واثقا جدا من نفسه وهذا قد يحدث الفارق".

وأكمل: "بالطبع أعرف جوزيه جوميز بشكل أفضل لأنه برتغالي وصديقي أيضا، وأتمنى أن يفوز ولكن أود أن أقول إن كولر مدرب جيد أيضا وهو بطل في الأهلي وقام بعمل جيد جدا ويجب عليهما احترام بعضهما البعض، سنرى ما سيحدث، أعتقد أنها ستكون مباراة متقاربة للغاية ربما تسجل فيها أهداف قليلة لكنني آمل أن تكون الأجواء جيدة".

واختتم حديثه قائلًا: "بالحديث عن مصر، الحقيقة أنني أنتظر الفرصة المناسبة، لقد كنت سعيدا جدا في مصر خاصة مع الزمالك، ويتصل بي بعض الأشخاص ويسألونني عما إذا كنت أرغب في الذهاب هناك مرة أخرى، بعض الفرص قادمة لكن لا شيء قريب حتى الآن سنرى ما إذا كان من الممكن العمل هناك مرة أخرى والفوز بالألقاب والفوز بالمباريات، إنها وظيفة التدريب، أفضل ما أستطيع أن أفعله".