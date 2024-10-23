شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاجئ الجميع.. تغيير جذرى فى نظام كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوة جديدة وغير متوقعة، كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن نية الاتحاد إجراء تغييرات جذرية على نظام بطولة كأس مصر في الموسم الكروي الجاري 2024-2025.

وأكد حسين في تصريحات صحفية أن الاتحاد يدرس حالياً إقامة مباريات كأس مصر بنظام الذهاب والإياب بداية من دور الـ16، على أن يُحسم اللقب في مباراة نهائية واحدة.

ويشير هذا التغيير إلى تحول كبير في شكل البطولة، حيث ستشهد مراحل الإقصاء مباراتين لكل مواجهة بدلاً من مباراة واحدة، مما يمنح الفرق فرصة أكبر لإثبات نفسها والتأهل للأدوار المتقدمة.

ولم يكشف حسين عن الأسباب الدقيقة وراء هذا القرار، إلا أن المراقبين يرون أن هذا التغيير يأتي في إطار سعي الاتحاد لتطوير البطولة وزيادة الإثارة والحماس فيها، بالإضافة إلى الرغبة في منح الفرق فرصة أكبر للمنافسة.

وأثار هذا الخبر جدلاً واسعاً بين جماهير كرة القدم المصرية، حيث عبر البعض عن ترحيبهم بهذا التغيير، معتبرين أنه سيضيف المزيد من التشويق والإثارة للبطولة، بينما أعرب آخرون عن تحفظهم على هذا النظام، مشيرين إلى أنه قد يزيد من الضغط على اللاعبين ويزيد من فرص الإصابات.

من المتوقع أن يشهد الفترة المقبلة مزيداً من المناقشات والتحليلات حول هذا التغيير، حيث ينتظر الجميع القرار النهائى من جانب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.